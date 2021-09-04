Бейонсе — 40

4 сентября Бейонсе Ноулз-Картер исполняется 40 лет. И это тот редкий случай, когда перед возрастом знаменитости хочется добавить «всего» — ведь кажется, что иконой мирового шоу-бизнеса она стала не пять или десять лет назад, а была таковой всю нашу жизнь. Бейонсе получила первую известность еще в 90-х, будучи участницей группы Destiny's Child. Первый сольный альбом артистки вышел в 2003-м, принеся ей сразу пять «Грэмми». Сейчас на ее счету 28 статуэток главной музыкальной премии мира — это рекорд среди женщин.
Впрочем, успешность Бейонсе не ограничивается одним лишь пением: помимо музыки, она достигла завидных результатов в актерстве и продюсировании, бизнесе и благотворительности, а ее пара с рэпером Jay-Z является одной из самых обсуждаемых и красивых в мире.
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