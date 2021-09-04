04 сентября 2021, 16:01 Фоторепортажи Бейонсе — 40

4 сентября Бейонсе Ноулз-Картер исполняется 40 лет. И это тот редкий случай, когда перед возрастом знаменитости хочется добавить «всего» — ведь кажется, что иконой мирового шоу-бизнеса она стала не пять или десять лет назад, а была таковой всю нашу жизнь. Бейонсе получила первую известность еще в 90-х, будучи участницей группы Destiny's Child. Первый сольный альбом артистки вышел в 2003-м, принеся ей сразу пять «Грэмми». Сейчас на ее счету 28 статуэток главной музыкальной премии мира — это рекорд среди женщин.



Впрочем, успешность Бейонсе не ограничивается одним лишь пением: помимо музыки, она достигла завидных результатов в актерстве и продюсировании, бизнесе и благотворительности, а ее пара с рэпером Jay-Z является одной из самых обсуждаемых и красивых в мире.



Яркие эпизоды из жизни и карьеры Бейонсе — в фотогалерее «Газеты.Ru».

close Бейонсе Группа Destiny's Child (Келли Роуленд, Бейонсе и Мишель Уильямс), 2001 год Бейонсе во время выступления в рамках мирового турне «Carter Show World Tour 2013» в Нью-Джерси Бейонсе на съемках клипа Алисии Кис «Put It In a Love Song» в Рио-де-Жанейро, 2010 год Бейонсе выступает на церемонии «Грэмми» в Лос-Анджелесе, 2017 год Бейонсе вручает Гуманитарную премию Майклу Джексону в театре «Аладдин» в Лас-Вегасе, 2003 год Президент Барак Обама приветствует Бейонсе после того, как она исполнила Государственный гимн во время 57-й президентской инаугурации у здания Капитолия в Вашингтоне, 2013 год Джей-Зи и Бейонсе на баскетбольном матче, 2018 год Джей-Зи с дочкой Блу Айви вручают Бейонсе награду имени Майкла Джексона Video Vanguard Award на ежегодной церемонии MTV Video Music Awards 2014 Бейонсе с дочкой Блу Айви, 2016 год Бейонсе с новорожденными двойняшками — Сэром Картером и Руми Картер, 2017 год Певица Бейонсе во время церемонии вручения премии «Грэмми» в Лос-Анджелесе, 2017 года Бейонсе выступает во время перерыва футбольного матча NFL Super Bowl 50 в Санта-Кларе, 2016 год

