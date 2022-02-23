Ведущая, модель и шпионка: Анне Чапман — 40

Анна Чапман родилась в семье дипломата Василия Кущенко и учительницы математики Ирины. Отец работал в Кении, Зимбабве и Папуа-Новой Гвинее, часто путешествовал по миру. После школы Анна поступила в РУДН на экономический факультет. Эмигрировала в Великобританию, затем в США.

В 2010 году ее арестовали в США и обвинили в шпионаже. Чапман признала себя виновной в нелегальном сотрудничестве с Россией. Ее выслали на родину вместе с девятью другими фигурантами этого дела в обмен на четырех российских граждан, обвиненных ранее в шпионаже в пользу США и Великобритании.

После возвращения Анна работала моделью, телеведущей и модельером.

23 февраля Анне Чапман исполняется 40 лет