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Секс-символ российского кино: Ане Чиповской — 35

Актриса театра и кино Аня Чиповская 16 июня отмечает юбилей — ей исполняется 35 лет. Она родилась в Москве в творческой семье артистки Театра имени Вахтангова и джазового музыканта. Еще в детстве Чиповская решила пойти по стопам матери, делая при этом первые шаги в модельном бизнесе. С 2004 года актриса начала сниматься в кино, дебютировав в сериале «Операция «Цвет нации», где сыграла одну из главных ролей. В 2009-м ее приняли в труппу Московского театра Олега Табакова, откуда она ушла лишь в этом году.

Наибольшую популярность Чиповской принесло участие во франшизе «Елки», сериалах «Оттепель» и «Все началось в Харбине».

В 2022-м Аня снялась в сериале «Пассажиры. Последняя любовь на Земле» — фантастической драме о водителе необычного такси, который помогает заблудшим душам добраться до «точки перехода».

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