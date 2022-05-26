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Умер один из основателей Depeche Mode Энди Флетчер

На 61-м году жизни скончался английский музыкант-клавишник, один из основателей группы Depeche Mode Энди Флетчер. Причина смерти артиста пока неизвестна.

«У Флетча было золотое сердце, и он всегда был рядом, когда кому-то была нужна поддержка, оживленный разговор, смех или холодная пинта пива», — заявили участники группы.

Энди Флетчер родился 8 июля 1961 года в семье рабочего в Ноттингеме. Еще в школе он начал увлекаться музыкой, а в 1980 году вместе со школьным другом Винсом Кларком и Мартином Гором основал группу, которую назвали Composition of Sound. Когда к коллективу присоединился Дэвид Гаан, группу переименовали в Depeche Mode.

Сначала Энди играл в группе на бас-гитаре, но когда в 1981 году Кларк покинул коллектив, Флетчер пересел за синтезатор. Он был единственным участником Depeche Mode, который не пел.

Свою роль в группе Флетчер шутливо описал в документальном фильме 1989 года: «Мартин — автор песен, Алан — хороший музыкант, Дэйв — вокалист, а я бездельник».

Однако на протяжении многих лет Флетчер занимался менеджментом группы и юридическими вопросами, организовывал съемки и общался с прессой. В 2020 году его занесли в Зал славы рок-н-ролла как одного из участников Depeche Mode.

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