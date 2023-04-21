Как изменилась звезда «Дня сурка» Энди Макдауэлл

Американская актриса Энди Макдауэлл, сыгравшая журналистку в «Дне Сурка» и главную героиню в «Четырех свадьбах и одних похоронах», отмечает 21 апреля 65-летие.

Сняться в кино она впервые пришла в возрасте 19 лет, но поначалу больше внимания уделяла карьере модели Yves-Saint Laurent и других видных брендов. Активная кинокарьера Энди Макдауэлл началась в 1984 году, когда она сыграла в фильме про Тарзана. Спустя пять лет актриса получила первую награду — премию «Независимый дух» за лучшую женскую роль в фильме «Секс, ложь и видео».

В 1991 году Макдауэлл сыграла роль американки Бронте в фильме «Вид на жительство» (Green Card). По сюжету она заключает фиктивный брак с французом, которого играл Жерар Депардье. За свою роль Макдауэлл была номинирована на премию «Золотой глобус».

После оглушительного успеха «Дня сурка» с Биллом Мюрреем карьера Макдауэлл пошла на спад. Хотя играла она хорошо, картины с ее ролями оставались практически незамеченными публикой. В 2000-х актриса снова вернулась к модельной карьере, став лицом L'Oreal. Однако по-прежнему Энди Макдауэлл играет в кино, снявшись в 2021 году в мини-сериале Netflix «История матери-одиночки» со своей дочерью.

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