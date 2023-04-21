Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

Как изменилась звезда «Дня сурка» Энди Макдауэлл

Американская актриса Энди Макдауэлл, сыгравшая журналистку в «Дне Сурка» и главную героиню в «Четырех свадьбах и одних похоронах», отмечает 21 апреля 65-летие.

Сняться в кино она впервые пришла в возрасте 19 лет, но поначалу больше внимания уделяла карьере модели Yves-Saint Laurent и других видных брендов. Активная кинокарьера Энди Макдауэлл началась в 1984 году, когда она сыграла в фильме про Тарзана. Спустя пять лет актриса получила первую награду — премию «Независимый дух» за лучшую женскую роль в фильме «Секс, ложь и видео».

В 1991 году Макдауэлл сыграла роль американки Бронте в фильме «Вид на жительство» (Green Card). По сюжету она заключает фиктивный брак с французом, которого играл Жерар Депардье. За свою роль Макдауэлл была номинирована на премию «Золотой глобус».

После оглушительного успеха «Дня сурка» с Биллом Мюрреем карьера Макдауэлл пошла на спад. Хотя играла она хорошо, картины с ее ролями оставались практически незамеченными публикой. В 2000-х актриса снова вернулась к модельной карьере, став лицом L'Oreal. Однако по-прежнему Энди Макдауэлл играет в кино, снявшись в 2021 году в мини-сериале Netflix «История матери-одиночки» со своей дочерью.

Жизнь и карьера актрисы — в фотогалерее «Газеты.Ru»

Картина дня
Военная операция на Украине. День 422-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 422-й день
«Об oбразовании котла говорить рано»: что происходит в Артемовске
Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин опроверг информацию об окружении ВСУ в Артемовске
Лондон ввел санкции против следователей и судьи за приговор Владимиру Кара-Мурзе
Медведев назвал Великобританию «вечным врагом» России из-за новых санкций
СБУ заявила о ликвидации в трех областях Украины каналов побега военнообязанных за границу
Каналы Егора Крида, Юрия Хованского и других блогеров запретили в России за рекламу казино
Mash: мошенники запугали мать помощницы сенатора Совфеда атакой украинских террористов
Бизнесмен Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» не поддерживает участников конфликта в Судане
Новости и материалы
Захарова: власти стран Северной Европы стоят за провокациями СМИ в отношении России
Белгородский минздрав: пострадавшие от взрыва женщины находятся в средней степени тяжести
Дима Билан подарил маме на день рождения три торта и много цветов
Новым регионам России передали саженцы-клоны столетнего тополя Победы
В Пекине стартовал XIII международный кинофестиваль
МИД РФ: НАТО обещает принять Украину, чтобы мотивировать выполнить антироссийскую задачу
Юрист рассказал, каким должен быть идеальный договор аренды квартиры
В МВД Абхазии отреагировали на занятия девушек йогой на фоне храма в Бедии
В Башкирии похоронили умершего в музыкальной студии певца Динара Рахматуллина
Потапова одержала волевую победу над Гарсией и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте
Аналитик Григорьев предсказал усугубления мирового кризиса из-за запрета экспорта в Россию
В мэрии Белгорода назвали число пострадавших от взрыва машин
Посол России: самостоятельность стран Латинской Америки вызывает отторжение у США
Кристина Асмус вспомнила, как ей стало плохо на съемках из-за бургеров с кровью
Диписточник: Россия ответит ФРГ на массовую высылку дипломатов
Москвичка заплатила 2 млн рублей мошенникам за рекламу у популярных блогеров
В Роспотребнадзоре назвали продукты, которые улучшают гемоглобин
МИД РФ: данные СМИ о деятельности РФ в Северной Европе — вброс, на который Москва ответит
Все новости
Новым командующим ТОФ стал адмирал Виктор Лиина с Балтфлота
ТАСС: адмирал Лиина назначен новым командующим Тихоокеанским флотом
«Пока нападению не подвергаются города». В Германии назвали допустимыми операции ВСУ в России
Глава Минобороны ФРГ назвал «нормальными» возможные операции украинской армии в России
Почему автосалон в Шанхае теперь самый важный для России
Какие автомобили для российского рынка показали в Шанхае
От Бритни Спирс до Волочковой: звезды, которые «застряли» в прошлом
8 знаменитостей, которые не изменяют своему стилю с начала 2000-х
«Будущее Украины — в семье альянса». Все страны НАТО согласились со вступлением в блок Киева
В Кремле заявили, что готовность членов НАТО принять Киев подтвердила необходимость СВО
«Оценки США были мрачными уже в январе». Вашингтон предупредил Украину о риске окружения в Бахмуте
WP: США предлагали Украине уйти из Артемовска из-за возможного окружения украинских войск
Повреждены дома, трое раненых: последствия взрыва в Белгороде
Тест: как хорошо вы знаете столицы регионов России
Проверьте свои знания по географии родной страны
Огромная воронка, машина на крыше магазина: подробности взрыва в Белгороде
Минобороны сообщило, что взрыв в Белгороде был вызван нештатным сбросом авиабомбы
Конспиролог, наркоман, антиваксер: что известно о кандидате в президенты США из семьи Кеннеди
Кандидат в президенты США Кеннеди заявил, что его сын воевал под Харьковом
Ударил камнем и перерезал горло. Что известно о жестоком убийстве девочки в Карачаевске
По делу об убийстве 10-летней девочки в Карачаевске задержан ее 16-летний сосед
Суд арестовал экс-замглавы Минкульта РФ Ярилову до 16 июня
РЕН ТВ: бывшая заместитель министра культуры РФ обвиняется в хищении 125 млн рублей
Аренду прекратят, здание конфискуют: что происходит с посольством России на Украине
Кличко заявил, что мэрия Киева разорвала договор аренды земли с посольством России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях