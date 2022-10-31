31 октября 2022, 13:03
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100 лет со дня рождения Анатолия Папанова: редкие кадры со съемок и интересные факты об актере
31 октября исполняется 100 лет со дня рождения Анатолия Папанова – любимого актера нескольких поколений зрителей нашей страны. Для одних он – колоритный Лелик из «Бриллиантовой руки» и яркий тесть Димы Семицветова из «Берегись автомобиля». Для других – герой Серпилин из драмы «Живые и мертвые» или трогательный Копалыч из «Холодного лета пятьдесят третьего…».
«Газета.Ru» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» вспоминают знаковые страницы творческой биографии артиста.
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Кадр из кинофильма «Композитор Глинка» (1952)
В кино Анатолий Папанов пришел еще подростком, снявшись в массовке фильма «Ленин в Октябре» (1937). В свою следующую картину будущий артист в прямом смысле приплыл – чтобы попасть на съемочную площадку комедии «Подкидыш» (1939), он переплыл Москву-реку, держа в руке брюки и записку от мамы с разрешением участвовать в массовке. В том же году появился в качестве статиста в фильмах «Степан Разин» «Минин и Пожарский», «Ленин в 1918 году» и «Суворов».
Дебютной ролью актера стал эпизодический персонаж драмы «Композитор Глинка» (1952) режиссера Григория Александрова – импозантный адъютант великого князя. К тому времени 30-летний Папанов уже несколько лет работал в театре, но пробы в кино прошел впервые.
Кадр из кинофильма «Человек ниоткуда» (1961)
Своим «киноотцом» Папанов называл Эльдара Рязанова, который утвердил его в картину «Человек ниоткуда» (1961). До этого актер много раз неудачно пробовался, в том числе и на роль директора Дома культуры в рязановскую «Карнавальную ночь». Он уже решил, что его фактура не годится для кинематографа и подумывал ограничиться сценой, где к нему наконец-то пришел заслуженный успех. Рязанову пришлось почти неделю уговаривать актера, который в итоге сыграл несколько ролей – начальника экспедиции Крохалева, вождя племени тапи, артиста театра трагикомедии и спортсмена-дебошира.
Для Папанова это не вызвало затруднений, поскольку в театре ему случалось играть по 2-3 роли в спектакле, по ходу гримируясь и подстраиваясь под разные образы. К сожалению, сразу после премьеры «Человек ниоткуда» подвергся жесткой критике и был отправлен «на полку» до 1988 года.
Анатолий Папанов в роли генерала Серпилина и Виктор Авдюшко в роли старшины Шестакова. Кадр из кинофильма «Живые и мертвые» (1964)
На роль генерала Серпилина пробовалось двадцать семь актеров. Картину «Живые и мертвые» (1964) должны были снимать по одноименному роману Константина Симонова. По одной из версий, писатель увидел Папанова в спектакле «Дамоклов меч» и посоветовал его режиссеру Александру Столперу. Позже Анатолий Дмитриевич признавался, что давно мечтал о подобной роли, но все же поначалу отказался.
Актер-фронтовик думал, что его сержантского опыта не хватит, чтобы сыграть генерала, к тому же имеющего реальный прототип. Опасения Папанова оказались напрасными. Симонов отмечал, что заканчивая последнюю книгу трилогии, он уже не представлял себе Серпилина иначе, чем сыграл его Папанов – настолько точным и правдивым оказался созданный образ.
Кадр из кинофильма «Дети Дон Кихота» (1965)
В 1964 году начались съемки картины «Дети Дон Кихота», куда Папанов был приглашен на главную роль – врача-акушера Бондаренко. К этому времени артист уже был известен как глубокий, разноплановый исполнитель, но широкая популярность к нему еще не пришла. Чтобы герой получился реалистичным, актер каждый день в течение полутора месяцев ходил в родильный дом, как на работу.
Его консультантом был старенький доктор, который за свою карьеру помог увидеть свет двадцати тысячам малышей. По признанию артиста, в конце такой интенсивной «практики» пациенты клиники стали принимать его за настоящего врача.
Анатолий Папанов и Нина Сазонова. Кадр из кинофильма «Наш дом» (1965)
Драма «Наш дом» (1965) режиссера Василия Пронина занимала особое место в сердце и в творчестве Анатолия Папанова. Роль Ивана Ивановича, главы семейства, он называл любимейшей работой и считал огромным шагом в сторону от своего привычного амплуа. Актер говорил, что этот образ убедительно доказал – чтобы выразить суть рабочего человека, не обязательно показывать его у станка.
Роль супруги Ивана Ивановича сыграла Нина Сазонова. Актриса очень обрадовалась, узнав, что ее партнером будет Папанов. Но потом испугалась, так как актер был моложе ее на пять лет. Тогда Папанов заявил, что партнерша, наоборот, выглядит гораздо моложе его, сам же он просто страшен лицом и может играть стариков без грима. После этих слов Сазоновой оставалось лишь согласиться.
Кадр из кинофильма «Берегись автомобиля» (1966)
Второстепенный персонаж Сокол-Кружкин, тесть Димы Семицветова, оказался одним из самых ярких персонажей комедии «Берегись автомобиля» (1966). Работать над образом Папанову было интересно. Брюки-галифе, заправленные в носки, носовой платок на голове, грубые манеры и интонации, громкий смех – это его придумки, сделавшие героя необычайно запоминающимся.
Фильм «Берегись автомобиля» стал началом успешного творческого дуэта Анатолия Папанова и Андрея Миронова в кино. До этого они встречались только на сцене театра Сатиры.
На съёмках кинофильма «Бриллиантовая рука» (1968)
Бандит Лелик из комедии «Бриллиантовая рука» (1968) считается одной из самых успешных работ Анатолия Папанова. Сам исполнитель был не очень доволен героем, поскольку представлял его иначе. Однако спорить с Леонидом Гайдаем не стал. Лелик принес артисту невероятную популярность и узнаваемость, которую можно сравнить только с уровнем Волка из «Ну, погоди!».
Благодаря этим двум персонажам исполнителю не давали прохода на улице, кричали вслед знаменитые фразы. В жизни Папанов был застенчивым и скромным человеком. Подобное отношение ему не нравилось. Но он понимал, что это издержки профессии. Говорил, что все артисты в молодости мечтают о славе, а после ею тяготятся.
Кадр из кинофильма «Белорусский вокзал» (1970)
Как большинство фронтовиков, Папанов не любил рассказывать о войне. Но военная тема в кино ему была особенно дорога. Получив роль в «Белорусском вокзале» (1970), он долго думал, каким должен быть его герой – бывший радист Дубинский, ныне главный бухгалтер. Для себя решил, что выбор столь мирной профессии стал реакцией на страдания, пережитые во время войны. Сам актер многое повидал на фронте и признавался, что слезы в финальной сцене картины были не наигранными.
Папанов ушел на фронт в августе 1941 года и хорошо запомнил свой первый бой, после которого из сорока двух солдат в живых осталось четырнадцать. На глазах молодого бойца погиб друг, студент ВГИКа Алик Рафаевич. В марте 1942 года Папанов получил тяжелое ранение в ногу, после чего шесть месяцев лечился в госпитале и был признан инвалидом. Демобилизовавшись по ранению, он поступил в ГИТИС. Зрители, да и многие коллеги, не знали, что у актера нет части ступни. И сколько боли ему пришлось вытерпеть, чтобы научится ходить не хромая, танцевать и даже играть в футбол.
Анатолий Папанов, Александр Серый, Георгий Вицин, Савелий Крамаров и Раднэр Муратов на съёмках кинофильма «Джентльмены удачи» (1971)
Анатолий Папанов любил серьезные работы. Между тем комедийные, характерные образы были ему не менее ценны. Артист не упускал возможности обыграть интересный материал, пусть и небольшой по экранному времени. Как, к примеру, роль незадачливого шахматиста в комедии Александра Серого «Джентльмены удачи» (1971).
Папанов считал, что сатира гораздо сложнее драмы. Если зритель не плачет в трогательной драматической сцене – это не страшно. Если артист не рассмешил его в комедии – это провал. Анатолий Дмитриевич признавался, что учился мастерству у талантливых коллег, особенно у Евгения Леонова.
Кадр из кинофильма «По семейным обстоятельствам» (1977)
Фильм Алексея Коренева «По семейным обстоятельствам» (1977) собрал немало советских звезд, даже в небольших ролях. Папанову достался пенсионер, который нянчится с чужими детьми, зарабатывая деньги на няню для собственного внука.
В свое время актеру тоже приходилось оставлять дочку Елену с родителями жены, актрисы Надежды Каратаевой. Супруги много работали в театре, и до 15 лет девочку больше воспитывала бабушка. Однако Елена, ставшая актрисой, не в обиде. Ей хватало отцовского внимания даже тогда, когда он стал востребованным киноартистом.
Анатолий Папанов, Нонна Мордюкова и Леонид Гайдай на съемках кинофильма «Инкогнито из Петербурга» (1977)
Папанов считал удачей, что в кино он пришел уже с богатым театральным опытом. К тому же, благодаря театру он получил известность в профессиональных кругах и даже некоторые роли. Когда Леонид Гайдай задумал экранизацию гоголевского «Ревизора», он пригласил Папанова на роль Городничего, поскольку видел его в этом образе на сцене Театра Сатиры.
Для самого актера было важно, чтобы его персонаж не воспринимался зрителем, как исключительно комический. Ведь по сути Городничий – человек, переживший крах своих жизненных представлений и расчетов. Поэтому Папанов создавал образ в трагикомическом ключе.
Кадр из кинофильма «Холодное лето пятьдесят третьего…» (1987)
Изначально на роль Копалыча в картину режиссер Александр Прошкин утвердил Геннадия Гарбука. Но передумал и в июне 1987 года прислал сценарий Анатолию Папанову. Супруга артиста, Надежда Каратаева, уговаривала мужа отдохнуть, не сниматься. Но он не смог отказаться от интересной работы. Основная часть съемок проходила в Карелии. 5 августа актер приехал в Москву, где его ждали дела, связанные с началом преподавательской деятельности в ГИТИСе. Этот день стал последним в жизни Анатолия Дмитриевича.
Роль Копалыча была бережно и точно озвучена другим артистом – Игорем Ефимовым. Но в память о великом мастере авторы фильма включили в финал картины рабочий материал с голосом Папанова. Это щемящая сердце сцена, где герой, воодушевленный надеждой на освобождение, произносит: «Об одном жалею. Годы. Так хочется пожить по-человечески. И поработать».