Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Силуанов спрогнозировал инфляцию около 8% к концу года 15:37
Семейство оленей, пришедших в магазин, умилило продавщицу 15:36
Онколог рассказал, почему у молодых людей смертность от рака выше 15:36
Рашкину предъявлено обвинение в незаконной охоте 15:34
Индиец убил другого человека с целью сымитировать свою смерть 15:34
Названа самая популярная тема для новогодних корпоративов 15:30
Хабиб прокомментировал инцидент, произошедший с его братом 15:29
В Петербурге в общежитии «Военмеха» прошли обыски и задержания 15:28
В Ульяновске мужчину сняли с рейса после драки из-за требования надеть маску 15:26
«Ашан» вылетел из пятерки крупнейших российских ритейлеров 15:19
Фото

Королева готов: вокалистке Evanescence — 40

Солистка группы Evanescence Эми Ли 13 декабря отмечает 40-летие. Американская певица родилась в музыкальной семье, играть на гитаре начала с девятилетнего возраста. Впоследствии она освоила фортепиано, арфу и орган.

«Я свято верю в то, что занятия творчеством — лучшая терапия для вашей души, именно поэтому я призываю своих поклонников заниматься созиданием. Когда ты что-то создаешь — это и есть подлинная жизнь», — говорила она в одном из интервью.

Группа Evanescence достигла пика популярности в 2003 году, одновременно с выходом альбома Fallen. Особенно высоко котировалась эта группа среди девочек-подростков. Эми Ли привлекала к себе внимание «готическим» внешним видом и нонконформизмом.

Некоторые факты из жизни и творчества Эми Ли — в фотогалерее «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Рашкину предъявлено обвинение в незаконной охоте
QR-коды раздадут за антитела
Голикова назвала новые категории граждан, которые смогут получить QR-коды
Глава ЦИК Белоруссии ушла в отставку. При ней Лукашенко четырежды переизбирался
Ермошину отправили в отставку после 25 лет на посту главы ЦИК Белоруссии
Напавший с ножом на стоматолога мужчина задержан
В Великобритании подтвердили первую смерть заразившегося «омикрон»-штаммом
«ЕР» планирует доработать совместно с правительством закон о QR-кодах
В Екатеринбурге полицейский делал закладки для повышения раскрываемости
Новости и материалы
Силуанов спрогнозировал инфляцию около 8% к концу года
Семейство оленей, пришедших в магазин, умилило продавщицу
Онколог рассказал, почему у молодых людей смертность от рака выше
Индиец убил другого человека с целью сымитировать свою смерть
Названа самая популярная тема для новогодних корпоративов
Хабиб прокомментировал инцидент, произошедший с его братом
В Петербурге в общежитии «Военмеха» прошли обыски и задержания
В Ульяновске мужчину сняли с рейса после драки из-за требования надеть маску
«Ашан» вылетел из пятерки крупнейших российских ритейлеров
Стала известна средняя зарплата большинства программистов в России
Олимпийский чемпион признался в изнасиловании несовершеннолетней
СК просит запретить Рашкину выходить из дома с 23.00 до 07.00
Автодилера «Рольф» продадут на фоне уголовного дела
На московском рынке вторичного жилья зафиксировали новый рекорд
Минздрав продлил регистрацию «Эпиваккороны» и «Эпиваккороны-Н»
Мизулина ответила на упреки Моргенштерна в пиаре на его имени
Хабиб рассказал, при каком условии UFC подпишет Шлеменко
В Минздраве рассказали, как себя чувствуют заразившиеся «омикроном» россияне
Все новости
«Решил так отомстить»: что известно о бывшем гимназисте, устроившем взрыв в монастыре
Взрыв в Серпуховском монастыре устроил 18-летний выпускник православной гимназии
Корона едет в Индию: как проходил конкурс «Мисс Вселенная»
Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала индийская актриса Харназ Сандху
«Зенит» попал на «Бетис», жеребьевку Лиги чемпионов проведут заново. LIVE
Футбол. Жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы. ОНЛАЙН
Сломался телефон? Что нужно сделать перед сдачей в ремонт
Как подготовить смартфон и личные данные к походу в сервисный центр
От Зеленского ждали мира. Результат стал худшим из возможных
Почему Минские соглашения эффективно работали раньше и могут работать в будущем
Десант против огня. Кто придумал «Авиалесохрану»
Как советский офицер научил мир тушить лесные пожары с неба
Нападение на Серпуховский монастырь. Первые кадры
Только о себе и думают: почему у нарциссов плохая память
Психологи объяснили, почему нарциссы не запоминают имена
«Ярузельский раскис, а Каня начал выпивать»: как бунтовала Польша
40 лет назад в Польше было объявлено военное положение
«Мы – люди из СССР, кайфуем от процесса. Немцы на такое не способны»
Итальянец рассказал, как в пандемию запустил пиццерию в Челябинске, а русский – квесты в Германии
Как благодаря США Россия создала мобильную защиту от ядерного оружия
20 лет назад США вышли из Договора по ПРО. Россия этим воспользовалась
Как защитить себя в дорожных конфликтах и не попасть в колонию
Юрист Радько объяснил, в каких случаях можно использовать перцовый баллончик при конфликтах
«Увидеть в Минске демократически избранного президента». О чем мечтает глава Евросовета
Шарль Мишель: кресло лидера Белоруссии останется пустым на саммите Восточного партнерства
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть