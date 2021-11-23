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Все женщины Венсана: Кассель и его партнерши в жизни и в кино

23 ноября французский актер, режиссер и продюсер Венсан Кассель отмечает 55-летие.

В 1996 году Венсан Кассель познакомился на съемочной площадке «Квартиры» с Моникой Беллуччи. Затем они снялись вместе в фильме «Доберман» (1997). Спустя два года актеры стали супругами. Мужа и жену они сыграли в картине «Необратимость» (2002). Моника и Венсан были самой знаменитой актерской парой Франции 14 лет.

Но партнерш по съемочной площадке у Касселя было немало. В «Черном лебеде» 2010 года он сыграл с Натали Портман, в 2014 году в «Красавице и чудовище» — с Леа Сейду. В 2018 году в съемках «Видок: Охотник на призраков» француз участвовал вместе с украинской актрисой Ольгой Куриленко.
В том же году актер женился на модели Тине Кунаки.

Какие женщины окружали Касселя на протяжении его карьеры, — в галерее «Газеты.Ru»

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