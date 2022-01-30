Активистка и королева шекспировских драм: Ванессе Редгрейв — 85

Британская актриса Ванесса Редгрейв родилась 30 января 1937 года в Лондоне. С детства она занималась балетом, а в возрасте 17 лет поступила в Королевскую школу драматического искусства и сценической речи. Когда Редгрейв исполнилось 20, она впервые предстала перед зрителями на сцене театра, впоследствии прославившись яркими образами Катарины из «Укрощения строптивой», Розалинды из «Как вам это понравится», леди Макбет и других шекспировских героинь.

Широкой аудитории она известна по киноролям, включая образ студентки-медика в драме «Джулия» Фреда Циннемана, который принес артистке приз Американской киноакадемии в номинации «лучшая актриса второго плана». Также на счету Редгрейв такие ленты, как «О, что за чудесная война», «Дьяволы», «Убийство в Восточном экспрессе», «Молодая Екатерина», «Миссия: невыполнима», «Крестная мать», «Искупление» и «Вызовите акушерку». Помимо актерской деятельности, британка известна как активистка: она, в частности, выступала за прекращение войны во Вьетнаме и ядерное разоружение, участвовала в создании Марксисткой партии.

Редгрейв была дважды замужем, в первом браке с режиссером Тони Ричардсоном у нее родились дочери Наташа Ричардсон и Джоэли Ричардсон, которые пошли по стопам матери и добились признания в Голливуде. Также у Редгрейв есть сын от Франко Неро, с которым она снималась в «Камелоте». В 2009 году старшая дочь актрисы Наташа погибла в результате несчастного случая — она получила черепно-мозговую травму, катаясь на горных лыжах.