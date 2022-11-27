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С «метлой» по жизни. Величайшему гитаристу в истории исполнилось бы 80

Джими Хендрикс родился в Сиэтле в не самой благополучной семье, его мать скончалась в 33 года из-за проблем с алкоголем. Именно музыка, а точнее блюз, спасли Хендрикса от тревог и помогли найти путь в будущее. В начальной школе маленький Джими ходил с метлой, воображая, что это гитара, и соцработник попросила отца будущего музыканта купить ему инструмент, однако тот не увидел необходимости в этом. Так гитара появилась у Хендрикса только в 15 лет – он нашел ее на свалке. Вскоре подросток самостоятельно освоил инструмент, и отец, все-таки отметив в сыне талант, купил ему «метлу» посолиднее.

К 19 годам Хендрикс вовсю играл в сиэтлских клубах и частенько оказывался полиции. Его поставили перед выбором – либо армия, либо тюрьма. Так он оказался в десанте, откуда уже спустя год его демобилизовали со словами «армия только выиграет, если избавится от Хендрикса». Его любовь к блюзу не нашла отклика в американских слушателях, и только в Великобритании, где вовсю гремел «белый» рок-н-ролл и его «черные» блюзовые истоки, Хендрикс стал известен всему миру. Главный творческий период музыканта уложился в четыре года – с осени 1966-го, когда он приехал в Лондон, до 18 сентября 1970 года, когда Джими умер, захлебнувшись рвотой во сне.

Однако за эти 4 года он успел получить титул величайшего гитариста всех времен, встать в один ряд с Полом Маккартни, Джоном Ленноном, Джимом Моррисоном, Эриком Клэптоном и Миком Джаггером, которые были фанатами Хендрикса.

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