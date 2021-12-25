50 лет со дня рождения Владислава Галкина. 15 ролей актера

Заслуженный артист России Владислав Галкин родился 25 декабря 1971 года в подмосковном Жуковском в семье актрисы и киносценаристки Елены Демидовой.

Втайне от матери бабушка привела девятилетнего мальчика на кинопробы в фильм Станислава Говорухина «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», где тот сыграл свою первую главную роль — Гека. В 1980-х Галкин продолжил актерскую карьеру — играл детей и подростков. Его самой яркой работой 1990-х для артиста стала второстепенная роль в фильме Говорухина «Ворошиловский стрелок».

Настоящий расцвет творчества наступил для Галкина с приходом нового тысячелетия — на телевидении вышли такие сериалы с его участием как «Дальнобойщики», «Каменская», «Воровка», «Спецназ», «По ту сторону волков», «Диверсант», «Участок», «Гибель империи», «Мастер и Маргарита», а также «Я лечу».

В январе 2010 года он был госпитализирован с обострившимся воспалением поджелудочной железы. Галкин умер 25 февраля, причиной смерти врачи назвали острую сердечную недостаточность.

В честь 50-летия со дня рождения Владислава Галкина «Газета.Ru» публикует фотогалерею с 15 ролями артиста.