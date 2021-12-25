Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Пентагон готовит новый план борьбы с Россией 11:38
Фетисов поделился ожиданиями от матча МЧМ-2022 между Россией и Швецией 11:34
Россиянам рассказали, что нельзя делать с просроченными банковскими картами 11:31
Опубликована символическая сборная Европы 2021 года 11:27
Политолог оценил заявление Волкера о необходимости ввести новые санкции против России 11:22
ФРГ ужесточит правила экспорта оружия из-за Украины 11:18
Около 15 автомобилей столкнулись на трассе в Башкирии 11:06
Врач перечислила признаки, которые указывают на высокий холестерин 10:57
В МИД РФ заявили о проработке сроков и формата встречи Совета Россия —... 10:56
Россияне признались, что их раздражает в новогоднюю ночь 10:45
Фото

50 лет со дня рождения Владислава Галкина. 15 ролей актера

Заслуженный артист России Владислав Галкин родился 25 декабря 1971 года в подмосковном Жуковском в семье актрисы и киносценаристки Елены Демидовой.

Втайне от матери бабушка привела девятилетнего мальчика на кинопробы в фильм Станислава Говорухина «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», где тот сыграл свою первую главную роль — Гека. В 1980-х Галкин продолжил актерскую карьеру — играл детей и подростков. Его самой яркой работой 1990-х для артиста стала второстепенная роль в фильме Говорухина «Ворошиловский стрелок».

Настоящий расцвет творчества наступил для Галкина с приходом нового тысячелетия — на телевидении вышли такие сериалы с его участием как «Дальнобойщики», «Каменская», «Воровка», «Спецназ», «По ту сторону волков», «Диверсант», «Участок», «Гибель империи», «Мастер и Маргарита», а также «Я лечу».

В январе 2010 года он был госпитализирован с обострившимся воспалением поджелудочной железы. Галкин умер 25 февраля, причиной смерти врачи назвали острую сердечную недостаточность.

В честь 50-летия со дня рождения Владислава Галкина «Газета.Ru» публикует фотогалерею с 15 ролями артиста.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Около 15 автомобилей столкнулись на трассе в Башкирии
«Россия, конечно, диктует развитие ситуации на Азове»
Украинский МИД признал доминирование России в Азовском море
«Дела у вас в Крыму несложные»: как провалилась Керченская десантная операция
80 лет назад началась Керченская десантная операция
Появились кадры допроса подозреваемого в поджоге «Ленты» в Томске
В МИД РФ заявили о проработке сроков и формата встречи Совета Россия — НАТО
Депутат Госдумы перечислил российские города, куда может ударить Украина
МВД сообщило, когда в России начнут выдавать электронные паспорта
Новости и материалы
Пентагон готовит новый план борьбы с Россией
Фетисов поделился ожиданиями от матча МЧМ-2022 между Россией и Швецией
Россиянам рассказали, что нельзя делать с просроченными банковскими картами
Опубликована символическая сборная Европы 2021 года
Политолог оценил заявление Волкера о необходимости ввести новые санкции против России
ФРГ ужесточит правила экспорта оружия из-за Украины
Врач перечислила признаки, которые указывают на высокий холестерин
Россияне признались, что их раздражает в новогоднюю ночь
Хоккейный эксперт сравнил Мичкова с Гретцки
Футболиста «Зенита» включили в символическую сборную Азии
В США назвали черту Зеленского, из-за которой может начаться война
Вирусолог дал советы россиянам по путешествию в пандемию
Главный тренер «Зенита» Семак не хочет, чтобы Дзюба продлевал контракт с клубом
Эксперты предупредили о предновогодних схемах мошенников
Гвардиола рассказал, кого собирается приобрести в «Манчестер Сити»
Ягудин: российским фигуристкам нет равных в мире
Обозвавший Байдена американский военный назвал свой поступок шуткой
«Скоро увидимся, мой русский заклятый враг»: Стерлинг обратился к Петру Яну
Все новости
«Чтобы стать киборгом, необязательно отрезать себе руку»
Директор «Моторики» рассказал о стоимости киберпротезов, правилах эксплуатации и людях-киборгах
Емельяненко покорил Москву, Исмаилов улетел в нокаут: 2021 год в боксе и ММА
Самые яркие события года в мире боксе и ММА
Дмитрий Петров
Песни страха
О том, зачем и кому нужна запугивающая музыка, когда и другой хватает
«Проще говоря, вранье и ложь»: «Газпром» ответил на обвинения в недостаточных поставках газа
«Газпром» посоветовал страдающей от энергетического кризиса Европе посмотреть в зеркало
Война Рождеству: почему в США неэтично с ним поздравлять
Как Рождество стало политически некорректным праздником
«Власть проспала вопросы газа и ситуацию с углем»
На Украине обсуждают, кто виноват в энергетическом кризисе
Валиева улетела в космос, Трусова вернулась с четверными: как закончился чемпионат России
Захарова предложила Западу «четко уяснить», что Москва не оставит тему расширения НАТО
МИД назвал ключевые вопросы на будущих переговорах России и США
«Бог войны». Почему капитан Марат Ахметшин получил звание Героя России
Как один российский офицер сражался с двумя сотнями боевиков в Сирии
«В объединенном государстве все будут жить за счет России». Кто сожалеет о распаде СССР
Россиян спросили, возможно ли объединение бывших республик Советского Союза
«Омикрон» начал распространяться внутри России
Мурашко рассказал о незавозных случаях «омикрона» в России
Выплат станет больше. Какие законы вступят в силу в январе 2022 года
Володин рассказал, какие изменения ожидают россиян в начале Нового года
«От праздника останутся лишь политика и скидки»: что происходит с украинским Рождеством
Глава ПЦУ допустил перенос празднования Рождества на декабрь в ближайшие 10 лет
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть