«Великая эпоха русской музыки»: 115 лет со дня рождения Дмитрия Шостаковича
25 сентября исполнилось 115 лет со дня рождения композитора и педагога Дмитрия Шостаковича. Во время обучения в Петроградской консерватории в 1919 году он написал свое первое крупное произведение — «Скерцо fis-moll».
Популярность пришла к Шостаковичу в 20 лет — в 1927 году на Международном конкурсе пианистов имени Шопена в Варшаве, где он исполнил Первую сонату собственного сочинения. Шостаковича заметил немецкий композитор Бруно Вальтер и попросил прислать ему партитуру в Берлин. После этого симфонию Шостаковича начали исполнять не только в Германии, но и в США.
15 симфоний композитора его современники называли «великой эпохой русской и мировой музыки». Подробнее о творческом пути Шостаковича — в фотоподборке «Газеты.Ru».
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