Концерт Канье Уэста в Алма-Ате перенесли на 15 августа из-за непогоды

Организаторы перенесли концерт американского рэпера Канье Уэста в Алма-Ате на 15 августа из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом артист сообщил на своей странице в социальной сети Х.

«Жителям Алма-Аты. В связи с погодными условиями сегодняшний концерт переносится на завтра. Здоровье и безопасность — приоритет. Увидимся завтра!» — говорится в публикации.

14 августа Telegram-канал Mash сообщил, что концерт Канье Уэста в Алма-Ате оказался под угрозой срыва из-за проблем с электричеством.

Свет отсутствовал в Бостандыкском районе — там находится Центральный стадион, где должен выступить Канье Уэст. Также блэкаут наблюдался в Наурызбайском, Ауэзовском и Алатауском районах.

6 августа эксперты платформы для тревел-экспертов «Адвентура» рассказали «Газете.Ru», что туроператоры зафиксировали кратный рост спроса на поездки на концерты мировых звезд и спортивные события, однако доля таких туров пока не превышает 1,5–3% от общего объема продаж.

Ранее Канье Уэст устроил маскарад за $400 тысяч.