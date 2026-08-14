Mash: концерт Канье Уэста в Алма-Ате могут отменить из-за блэкаута

Концерт Канье Уэста в Алма-Ате оказался под угрозой срыва из-за проблем с электричеством. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Свет отсутствует в Бостандыкском районе — там находится Центральный стадион, где должен выступить Канье Уэст. Также блэкаут наблюдается в Наурызбайском, Ауэзовском и Алатауском районах.

Неполадки зарегистрированы сразу на трех линиях национального оператора электросетей Казахстана «Kegoc», из-за которых сработала противоаварийная автоматика. Кроме того, в городе наблюдаются проблемы с интернетом.

Сейчас специалисты занимаются восстановлением сетей.

«Если подачу электричества не восстановят, выступление, скорее всего, отменят», — отмечает Mash.

Выступление Канье должно начаться в 21:00 по местному времени. По данным Mash, местные, проживающие рядом с Центральным стадионом, ранее начали продавать места на балконах и лестничных площадках с видом на место проведения концерта.

Ранее сообщалось о переносе продажи билетов на концерт Канье Уэста в Алма-Ате.