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Культура

Буланова раскрыла, как справляется с трудностями в жизни

Певица Буланова заявила, что справляется с тревожностью благодаря работе
Владимир Астапкович/РИА Новости

Певица Татьяна Буланова поделилась, что преодолевает тяжелые периоды в жизни с помощью работы. Об этом артистка рассказала Общественной Службе Новостей.

Буланова призналась, что не верит в способность каких-либо астрономических событий, в числе которых наступивший 12 августа коридор затмений, кардинально влиять на судьбу людей.

«Мне почему-то кажется, что любые такие истории, когда на кого-то якобы влияет ретроградный Меркурий или Луна — все это звучит как повод ничего не делать или оправдать свою лень или неспособность выполнить свою работу хорошо», — заявила певица.

По словам артистки, сама она переживает любые проблемы и тревожность благодаря своей работе и зрителям. Знаменитость рассказала, что сейчас у нее очень насыщенный график, который не оставляет ей время на страдания.

В июле Татьяна Буланова заявила, что тайная переписка партнера — это куда более серьезное предательство, чем поцелуй. Певица призналась, что сама могла бы простить партнеру легкий поцелуй. Однако если речь зайдет о чем-то более серьезном, артистка уверена, что не сможет переступить через себя.

Ранее Буланова назвала свой главный страх.

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