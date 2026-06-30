Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Культура

Буланова назвала свой главный страх

Татьяна Буланова отказалась от участия в «Последнем герое» из-за фобии
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Татьяна Буланова объяснила, почему несколько раз отказывалась от участия в шоу «Последний герой». В беседе с Общественной Службой Новостей она призналась, что ее главный страх – это различные насекомые, с которыми неизбежно придется столкнуться на острове.

Говоря о вероятности участия в шоу, певица подчеркнула, что ни за что не смогла бы преодолеть свой страх перед насекомыми и другими тропическими тварями, которых очень много на острове.

«Я бы не смогла съесть паука, жука или таракана, — подчеркнула Буланова. — А еще не смогла бы спать на сырой земле. А попутно еще нужно сражаться с соперниками, искать себе пищу, завоевывать баллы… Нет, это точно не для меня».

Певица добавила, что для нее очень важен комфорт, поэтому подобные программы она любит смотреть, но не стала бы сама в них участвовать.

Напомним, на днях Буланова призналась, что пять раз отказывалась от участия в реалити-шоу «Последний герой», объяснив это тем, что оказалась не готова находиться в экстремальных условиях проекта. Она также добавила, что в последнее время ее перестали звать в реалити-шоу.

Ранее Татьяна Буланова причислила себя к скуфам.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему снимая наличные, россияне увеличивают себе ставки по кредитам. Объясняем за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!