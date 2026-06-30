Буланова назвала свой главный страх

Певица Татьяна Буланова объяснила, почему несколько раз отказывалась от участия в шоу «Последний герой». В беседе с Общественной Службой Новостей она призналась, что ее главный страх – это различные насекомые, с которыми неизбежно придется столкнуться на острове.

Говоря о вероятности участия в шоу, певица подчеркнула, что ни за что не смогла бы преодолеть свой страх перед насекомыми и другими тропическими тварями, которых очень много на острове.

«Я бы не смогла съесть паука, жука или таракана, — подчеркнула Буланова. — А еще не смогла бы спать на сырой земле. А попутно еще нужно сражаться с соперниками, искать себе пищу, завоевывать баллы… Нет, это точно не для меня».

Певица добавила, что для нее очень важен комфорт, поэтому подобные программы она любит смотреть, но не стала бы сама в них участвовать.

Напомним, на днях Буланова призналась, что пять раз отказывалась от участия в реалити-шоу «Последний герой», объяснив это тем, что оказалась не готова находиться в экстремальных условиях проекта. Она также добавила, что в последнее время ее перестали звать в реалити-шоу.

Ранее Татьяна Буланова причислила себя к скуфам.