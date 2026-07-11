Татьяна Буланова не считает поцелуй изменой: «Чтобы просто развлечься»

Певица Татьяна Буланова считает, что тайная переписка партнера — это куда более серьезное предательство, чем поцелуй. Об этом она рассказала в интервью Popcake.

«Даже не поцелуй измена… Я считаю, что можно назвать изменой, когда твой любимый человек переписывается с кем‑то. Причём делает это для того, чтобы просто развлечься. Вот это измена, это внутри, противно это даже», — поделилась артистка.

Буланова призналась, что могла бы простить партнеру легкий поцелуй. СМИ предполагает, что это связано с ее отношением к физическим проявлениям эмоций: она часто обнимается и целуется с коллегами, не придавая этому особого значения.

Однако если речь зайдет о чем-то более серьезном, певица уверена, что не сможет переступить через себя.

Татьяна Буланова вышла замуж за Валерия Руднева, который моложе ее на 19 лет, в июне 2023 года. Свадьба состоялась в Санкт-Петербурге. По словам певицы, она находится в отношениях с избранником уже больше шести лет.

Буланова была замужем три раза. Первым супругом артистка был звукорежиссер Николай Тагрин. У них есть общий сын Александр. Певица также состояла в браке с футболистом Владиславом Радимовым. В 2006 году у пары родился сын Никита. В 2016-м спортсмен и певица развелись.

Ранее Татьяна Буланова рассказала о свадьбе сына – все уже готово, и она вскоре станет бабушкой.