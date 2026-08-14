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Культура

Умер актер сериала «Каменская»

Актер из сериала «Каменская» Николай Кучиц умер в 73 года
Кинокомпания «Слово»

Актер, сыгравший в сериале «Каменская», Николай Кучиц, скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщили в труппе «Купаловцы» в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Ушел из жизни наш купаловец Николай Кучиц», — говорится в некрологе.

За свою карьеру актер исполнил около 40 ролей в кино и на телевидении. Наибольшую популярность ему принес детективный сериал «Каменская». Кроме того, он участвовал в съемках картин «Однолюбы» и «Солдатик».

Кучиц родился 18 февраля 1953 года. В 1984 году он закончил обучение на театральном факультете Белорусского театрально-художественного института. почти 20 лет — с 2001 по 2020 год он служил в Белорусском театре имени Янки Купалы.

4 июля на 83-м году жизни умерла одна из самых известных цыганских актрис — народная артистка России Екатерина Жемчужная. Дочь актрисы подтвердила, что артистки не стало. По ее словам, Екатерина Жемчужная была замечательным человеком и выдающейся актрисой, чье творчество хорошо известно всей стране.

Ранее ушла из жизни актриса из «12 стульев» и «31 июня» Наталья Трубникова.

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