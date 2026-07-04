Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Культура

Умерла одна из самых известных цыганских актрис России Екатерина Жемчужная

ТАСС: на 83-м году жизни умерла актриса Екатерина Жемчужная
Владимир Вяткин/РИА Новости

Народная артистка России Екатерина Жемчужная умерла на 83-м году жизни. Об этом сообщила ТАСС дочь актрисы.

Она подтвердила, что артистки не стало. По словам дочери, Екатерина Жемчужная была замечательным человеком и выдающейся актрисой, чье творчество хорошо известно всей стране.

Екатерина Булдыженко (настоящая фамилия Жемчужной) родилась 28 марта 1944 года в семье потомственных артистов. С ранних лет она выступала на сцене, а в 1969 году стала актрисой Московского музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн», которому посвятила всю свою творческую жизнь.

Артистка создала череду образов цыганок, живших в разные времена в разных странах. Широкую известность Жемчужная получила не только благодаря театральным работам, но и ролям в кино. Она снималась в фильмах и телесериалах, среди которых «Карнавал», «Вечный зов», «Цыган», «Возвращение Будулая», «Королева Марго» и другие проекты. Артистка также активно участвовала в концертной деятельности, исполняя цыганские романсы и народные песни.

В 1999 году ей было присвоено звание народной артистки России. Диплом о присвоении звания в Кремле вручал лично президент Борис Ельцин.

Ранее сообщалось, что ушла из жизни народная артистка Людмила Чурсина.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Контроль и тревога. Как ЗОЖ делает людей несчастнее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!