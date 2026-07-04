Умерла одна из самых известных цыганских актрис России Екатерина Жемчужная

Народная артистка России Екатерина Жемчужная умерла на 83-м году жизни. Об этом сообщила ТАСС дочь актрисы.

Она подтвердила, что артистки не стало. По словам дочери, Екатерина Жемчужная была замечательным человеком и выдающейся актрисой, чье творчество хорошо известно всей стране.

Екатерина Булдыженко (настоящая фамилия Жемчужной) родилась 28 марта 1944 года в семье потомственных артистов. С ранних лет она выступала на сцене, а в 1969 году стала актрисой Московского музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн», которому посвятила всю свою творческую жизнь.

Артистка создала череду образов цыганок, живших в разные времена в разных странах. Широкую известность Жемчужная получила не только благодаря театральным работам, но и ролям в кино. Она снималась в фильмах и телесериалах, среди которых «Карнавал», «Вечный зов», «Цыган», «Возвращение Будулая», «Королева Марго» и другие проекты. Артистка также активно участвовала в концертной деятельности, исполняя цыганские романсы и народные песни.

В 1999 году ей было присвоено звание народной артистки России. Диплом о присвоении звания в Кремле вручал лично президент Борис Ельцин.

Ранее сообщалось, что ушла из жизни народная артистка Людмила Чурсина.