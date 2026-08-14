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Культура

Захар Прилепин представит свою книгу на фестивале в Воронеже

Захар Прилепин представит книгу «Чужецарствие» на «Русском лето» в Воронеже
Григорий Сысоев/РИА Новости

Писатель Захар Прилепин представит свою книгу «Чужецарствие» на финальных мероприятиях мультижанрового фестиваля «Русское лето», которые пройдут 29 августа в Воронеже. Об этом сообщили организаторы фестиваля.

«Центральным событием форума станет выступление идеолога и вдохновителя фестиваля, писателя Захара Прилепина, он представит свою книгу «Чужецарствие». А также лекции политолога Николая Старикова, историка и публициста Алексея Волынца, режиссера и общественного деятеля Ильи Шамазова, военного корреспондента и основателя WarGonzo Семена Пегова», — говорится в сообщении.

Финальные мероприятия фестиваля объединят несколько тематических направлений. В программе запланированы литературный и исторический лектории, поэтические чтения, творческие встречи, дискуссии и презентации книг.
Участниками мероприятий станут писатели, поэты, философы, историки, публицисты и общественные деятели.

Выход книги «Чужецарствие», посвященной современной России и угрозам национальной безопасности, анонсировался на начало июня. В ней обозначен главный тезис писателя: национализм, который маскируется под патриотизм, может спровоцировать новый идеологический раскол — своего рода «второе восстание» после неудавшегося либерального мятежа.

Ранее Захар Прилепин предложил покинувшим Россию релокантам вариант искупления вины.

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