Прилепин предупреждает о новой угрозе России в книге «Чужецарствие»

Новая книга Захара Прилепина «Чужецарствие», посвященная современной России и угрозам национальной безопасности, выйдет 4 июня. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе издательства АСТ.

В «Чужецарствии» главный тезис писателя: национализм, который маскируется под патриотизм, может спровоцировать новый идеологический раскол — своего рода «второе восстание» после неудавшегося либерального мятежа.

Прилепин предупреждает, что в условиях геополитического давления и риска обострения глобального конфликта такие настроения способны привести к серьезным последствиям — вплоть до гражданской войны и распада страны.

Писатель также подчеркивает, что некоторые националистические идеи, распространяющиеся в России, по сути, представляют собой форму русофобии. По его мнению, движения, выступающие под лозунгами «спасения России», могут нанести реальный ущерб национальной безопасности.

«Я против мигрантов и против миграции. Я за святую Православную русскую церковь. Еще я против националистов, потому что на самом деле это не русские националисты, а европейские. Псевдорусские европейские националисты, ставшие тараном очередной русофобской атаки», — заявляет Прилепин.

Он также критикует тех, кто упрекает его в обобщениях, указывая на опасность их идеологической наивности:

«Мне дела б не было до вашей наивности, но беда в том, что ваша наивность приводит на берега кровавых рек. Потом, когда все случится, никто из вас — ни один! — не говорит вслух: «Боже, как я был глуп!» Вы делаете вид, что ничего такого не говорили, и живете себе дальше».

«Чужецарствие» сочетает элементы публицистики с глубоким историко-политическим анализом. Книга не только описывает проблемы, но и предупреждает читателей об опасностях ложных идеологий, скрывающихся под маской заботы о стране.

