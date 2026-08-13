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Культура

Шура ответил на вопрос о личной жизни: «Я счастлив»

Певец Шура отказался говорить о личной жизни
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Эстрадный певец Шура ответил на вопрос о личной жизни. Новое интервью с артистом опубликовало издание «СтарХит».

51-летний артист отказался говорить о личном подробно, оставив эти детали своей тайной.

«Сейчас я счастлив, много работаю и занимаюсь любимым делом. А личная жизнь потому и называется личной, что не все должно становиться достоянием публики», — сказал он.

Недавно Шура заявил, что в современном мире молодым артистам стало сложнее оставаться популярными.

Шура объяснил, что сейчас появляется множество музыкантов, но не все из них способны удерживать внимание аудитории. Певец уверен, что вирусного хита «на четыре дня» недостаточно. По его мнению, песня должна «остаться в сердцах, в памяти, в мыслях» у людей.

Ранее Прохор Шаляпин рассказал о своей личной жизни.

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