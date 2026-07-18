Прохор Шаляпин о личной жизни: «Не хочу быть черным вдовцом»

Певец Прохор Шаляпин пресек попытки журналистов выведать у него подробности личной жизни. Видео беседы опубликовало издание Super.ru.

Артист признался, что у него все в порядке с личной жизнью, но выносить ее на публику он не намерен.

«Мне всего хватает, я сейчас купаюсь в любви, понимаете? Зачем мне это надо? Сейчас я уже свое отсидел в ток‑шоу, уже превозмог на несколько десятилетий вперед», — заявил Шаляпин.

Артист особо подчеркнул, что его избранница — человек непубличный, и он хочет оградить ее от внимания прессы. Шаляпин с иронией отреагировал на расспросы: пошутил про «черного вдовца» и опасения сглазить отношения, напомнив, что уже пережил потерю супруги.

На вопрос о том, как долго они вместе, певец ответил с долей самоиронии: «Мы давно вместе, но ненадолго, судя по анализам».

Прохор Шаляпин был трижды официально женат. Впервые он вступил в брак в 18 лет с женщиной, которая была старше него на 18 лет. Второй супругой певца стала бизнесвумен Лариса Копенкина, против отношений с которой выступала мать артиста. Третий штамп в паспорте у певца появился после свадьбы с предпринимательницей Татьяной-Клаудией Дэвис, которой не стало в сентябре 2021 года.

Ранее сообщалось, что «Днями и ночами не спал»: Шаляпин стал обладателем заветного красного Ferrari.