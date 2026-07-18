Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейках
Культура

Прохор Шаляпин о личной жизни: «Не хочу быть черным вдовцом»

Певец Прохор Шаляпин заявил, что купается в любви от непубличной избранницы
VK Видео

Певец Прохор Шаляпин пресек попытки журналистов выведать у него подробности личной жизни. Видео беседы опубликовало издание Super.ru.

Артист признался, что у него все в порядке с личной жизнью, но выносить ее на публику он не намерен.

«Мне всего хватает, я сейчас купаюсь в любви, понимаете? Зачем мне это надо? Сейчас я уже свое отсидел в ток‑шоу, уже превозмог на несколько десятилетий вперед», — заявил Шаляпин.

Артист особо подчеркнул, что его избранница — человек непубличный, и он хочет оградить ее от внимания прессы. Шаляпин с иронией отреагировал на расспросы: пошутил про «черного вдовца» и опасения сглазить отношения, напомнив, что уже пережил потерю супруги.

На вопрос о том, как долго они вместе, певец ответил с долей самоиронии: «Мы давно вместе, но ненадолго, судя по анализам».

Прохор Шаляпин был трижды официально женат. Впервые он вступил в брак в 18 лет с женщиной, которая была старше него на 18 лет. Второй супругой певца стала бизнесвумен Лариса Копенкина, против отношений с которой выступала мать артиста. Третий штамп в паспорте у певца появился после свадьбы с предпринимательницей Татьяной-Клаудией Дэвис, которой не стало в сентябре 2021 года.

Ранее сообщалось, что «Днями и ночами не спал»: Шаляпин стал обладателем заветного красного Ferrari.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Связь пропала, а доехать надо? Топ офлайн-карт, которые работают в России и без интернета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!