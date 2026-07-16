Шура усомнился, что интернет облегчает приобретение популярности

Певец Шура заявил «Пятому каналу», что в современном мире молодым артистам стало сложнее оставаться популярными в эпоху развития интернета.

Шура объяснил, что сейчас появляется множество музыкантов, но не все из них способны удерживать внимание аудитории. Певец уверен, что вирусного хита «на четыре дня» недостаточно. По его мнению, песня должна «остаться в сердцах, в памяти, в мыслях» у людей.

«Я как говорю про молодых: с утра встаешь — они есть, спать вечером ложишься — их уже нет. Вот так», — поделился артист.

Шура уточнил, что среди молодых исполнителей есть те, кто запомнятся надолго. К таким музыкантам он причислил Акмаля и группу «Моя Мишель».

В июне Шура провел презентацию своей книги в финальный день XII книжного фестиваля «Красная площадь». Он представил свою работу «Шура. Смех и слезы. Взлет, падение и новое начало звезды 90-х».

Ранее певец Шура высказался по поводу спорта.