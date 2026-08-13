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Культура

Прах Дмитрия Поднозова не станут предавать земле

Близкие Поднозова заявили, что прах актера развеют над Россией
Особняк.Театр/VK

Прах основателя и художественного руководителя Санкт-Петербургского драматического театра «Особняк», актера Дмитрия Поднозова развеют над Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близких артиста.

Люди из окружения Поднозова подтвердили, что его не станут предавать земле.

«Прах Дмитрия Владимировича развеят над Россией, на островах», — сказали близкие, не раскрыв точной локации.

В декабре 2025 года у Поднозова обнаружили рак легкого с метастазами в головной мозг. Его не стало 20 июля. Поднозов известен не только выдающимися театральными ролями, но и участием в сериалах «Чернобыль», «Тайны следствия», «Мажор» и многих других. Творческий путь актера, который иронично называл себя «некрасивым и старым», — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Сергей Жигунов рассказал о кончине Дмитрия Поднозова.

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