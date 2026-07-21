Сергей Жигунов о кончине Дмитрия Поднозова: «Потрясающий артист»

Заслуженный артист России Сергей Жигунов высказался о кончине художественного руководителя театра «Особняк» Дмитрия Поднозова. Жигунова цитирует 5-tv.ru.

«Он был абсолютно потрясающим артистом. Одним из лучших, которых я видел из тех, что я видел», — сказал Жигунов, назвав уход Поднозова большой потерей для российского кинематографа.

Артист также принес соболезнования родным и близким коллеги

Дмитрий Поднозов родился 17 декабря 1961 года. В 1984 году окончил Российский государственный институт сценических искусств. В конце восьмидесятых стал основателем театра «Особняк». Снялся в более чем ста семидесяти фильмах и сериалах, включая проекты «Мажор», «Тест на беременность», «Ледокол», «Духless 2» и «Карамора». У артиста остались супруга, актриса Алиса Олейник, и 27-летний сын.

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