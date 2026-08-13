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Культура

У Егора Шипа нашли долги по кредитам

Super: блогер Егор Шип задолжал 350 тысяч рублей по кредиту
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У блогера Егора Шипа долги по кредиту и налогам. Об этом со ссылкой на открытые данные сообщает издание Super.

По данным Super, у Шипа есть долг перед ФНС в размере 34 тысяч рублей, а также долг по кредитным платежам в размере 350 тысяч рублей. Последним, как утверждается, уже занимаются судебные приставы.

Известно, что сейчас на Егора Шипа оформлено только ИП, через которое он может получать гонорары за свое творчество. Вскоре, помимо блокировки счетов, ему могут закрыть выезд за границу.

Сам Егор Шип пока не комментировал информацию о своих долгах.

До этого блогер рассказал, как попал в сериал «Бар «Один звонок».

«В сериал «Бар «Один звонок» я попал через кастинг. Хотелось бы сказать, что все было просто, но подготовка была долгой и заняла время», — поделился он.

Ранее приставы принудительно взыскивали с Сырникова из «Кадетства» долг по налогам.

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