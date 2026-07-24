Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Культура

Приставы принудительно взыскивают с Сырникова из «Кадетства» долг по налогам

Со звезды «Кадетства» Емельянова взыскивают долг по налогам в 147 тысяч рублей
СТС

Актер Кирилл Емельянов, известный по сериалу «Кадетство», задолжал по налогам 147 тысяч рублей. «Газета.Ru» выяснила, что задолженностью занялись судебные приставы.

Согласно данным ФССП, 21 июля было открыто исполнительное производство в отношении Емельянова. Приставы начали принудительное взыскание долга по налоговым платежам.

Кроме того, за актером по-прежнему числится задолженность по алиментам. Он обязан выплатить бывшей супруге 468 тысяч 604 рубля. В конце 2025 года СМИ также сообщали о долге Емельянова по кредиту, однако в январе 2026 года производство было закрыто в связи с невозможностью найти имущество, доходы или самого должника.

Сам Емельянов финансовые трудности предпочитает не комментировать. Отвечая журналистам о долгах в прошлом году, он процитировал мем «сам решу».

Кирилл Емельянов начал актерскую карьеру еще в подростковом возрасте, снимаясь в «Ералаше». Затем его пригласили в «Кадетство», после чего его фильмография пополнилась проектами «Сволочи», «Пятницкий», «Восьмидесятые», «До свидания, мальчики» и другими. Последний сериал с его участием вышел в 2025 году.

Ранее стало известно о попытках приставов взыскать с Надеждина почти 1,5 млн рублей.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 24 июля. Изменения в расчете единого пособия, «аннулированный» трудовой стаж и срок, когда ИИ станет умнее человека
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!