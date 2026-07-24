Приставы принудительно взыскивают с Сырникова из «Кадетства» долг по налогам

Актер Кирилл Емельянов, известный по сериалу «Кадетство», задолжал по налогам 147 тысяч рублей. «Газета.Ru» выяснила, что задолженностью занялись судебные приставы.
Согласно данным ФССП, 21 июля было открыто исполнительное производство в отношении Емельянова. Приставы начали принудительное взыскание долга по налоговым платежам.
Кроме того, за актером по-прежнему числится задолженность по алиментам. Он обязан выплатить бывшей супруге 468 тысяч 604 рубля. В конце 2025 года СМИ также сообщали о долге Емельянова по кредиту, однако в январе 2026 года производство было закрыто в связи с невозможностью найти имущество, доходы или самого должника.
Сам Емельянов финансовые трудности предпочитает не комментировать. Отвечая журналистам о долгах в прошлом году, он процитировал мем «сам решу».
Кирилл Емельянов начал актерскую карьеру еще в подростковом возрасте, снимаясь в «Ералаше». Затем его пригласили в «Кадетство», после чего его фильмография пополнилась проектами «Сволочи», «Пятницкий», «Восьмидесятые», «До свидания, мальчики» и другими. Последний сериал с его участием вышел в 2025 году.
Ранее стало известно о попытках приставов взыскать с Надеждина почти 1,5 млн рублей.