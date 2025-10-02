На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Егор Шип рассказал, как попал в сериал «Бар «Один звонок»

Артист Black Star Егор Шип признался, что волновался на кастинге
true
true
true
close
KION

Артист лейбла Black Star Егор Шип рассказал, как попал на съемки детективного триллера «Бар «Один звонок»» с Данилой Козловским в главной роли. Его слова приводит пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.

«В сериал «Бар «Один звонок» я попал через кастинг. Хотелось бы сказать, что все было просто, но подготовка была долгой и заняла время», — поделился Егор Шип.

Он также признался, что волновался на кастинге, поскольку этот сериал стал для него дебютом.

«Для меня это первый опыт в кино, поэтому отбор среди других актеров был для меня в новинку. Пришлось выучить сценарий для кастинга. Я даже немного волновался, как все пройдет. Но меня утвердили, и начались примерки образов и грима, репетиции. Это было особенно интересно, со мной такое впервые!», — добавил он.

В детективном триллере «Бар «Один звонок»», который вышел на KION 1 октября, Егор Шип сыграл блогера Сэма. Его герой появляется в четвертом эпизоде и становится посетителем загадочного бара «Один звонок», где за стойкой стоит персонаж Данилы Козловского и предлагает гостям совершить звонок на тот свет взамен на раунд в «русскую рулетку».

Ранее о работе с Егором Шипом рассказал актер Кай Гетц.

