В России ответили, возможно ли возвращение Пугачевой на сцену

Возвращение певицы Аллы Пугачевой на сцену вряд ли возможно из-за ее проблем со здоровьем, однако, этот вопрос обсуждался. Об этом в комментарии aif.ru рассказал продюсер Павел Рудченко.

По его словам, команда артистки рассматривала предложения для выступлений на частных мероприятиях для российских олигархов на это лето.

«Но исходя из того, что Алла Борисовна себя плохо чувствует, на фоне проблем со здоровьем, общее недомогание, она явно сейчас не думает о том, как выступить с какой-то программой, потому что любая концертная программа требует больших затрат и здоровья, и подготовки к выступлениям с музыкантами, с шоу и так далее», — сказал Рудченко.

Продюсер также отметил, что уже заработанных певицей средств вполне хватит для жизни как ее детям, так и внукам. Он добавил, что она «вряд ли бедствует», поэтому не нуждается в том, чтобы «прыгать из больничной койки сразу на сцену и думать о заработке».

2 августа сообщалось, что Алла Пугачева утратила права на товарный знак «Баронесса фон Орбах», который зарегистрировала еще в 1996 году. Как утверждает Telegram-канал Mash, срок его регистрации истек 2 августа, а заявление на продление подано не было. Стоимость процедуры обошлась бы Пугачевой в 22 тысячи рублей.

Под маркой «Баронесса фон Орбах» исполнительница могла выпускать парфюмерную продукцию, алкогольные напитки и одежду.

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