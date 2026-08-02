Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Культура

Пугачева лишилась прав на «Баронессу фон Орбах» в России

Mash: певица Пугачева не продлила права на товарный знак «Баронесса фон Орбах»
Алексей Малахов/VK

Певица Алла Пугачева утратила права на товарный знак «Баронесса фон Орбах», который зарегистрировала еще в 1996 году. Об этом сообщает Mash.

Как утверждает Telegram-канал, срок его регистрации истек 2 августа, а заявление на продление подано не было. Стоимость процедуры обошлась бы Пугачевой в 22 тысячи рублей.

Под маркой «Баронесса фон Орбах» исполнительница могла выпускать парфюмерную продукцию, алкогольные напитки и одежду.

Mash отмечает, что изначально артистка пыталась получить титул баронессы через родословную своего бывшего мужа Миколаса Орбакаса, который утверждал, что в его роду был литовский барон фон Орбах. Однако родство доказать не удалось. В итоге Пугачева зарегистрировала бренд с этим названием.

После начала СВО юморист и его супруга певица Алла Пугачева уехали с детьми из России. У пары есть израильские паспорта и гражданство Кипра. Галкин попал в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. По данным Минюста, артист находится под иностранным влиянием. Юмористу не удалось оспорить этот статус в Верховном суде.

Ранее сообщалось, что Пугачевой грозит выселение из летней виллы в Юрмале.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Прививки от гепатита и очереди за питьевой водой. Что происходит в Тюмени из-за небывалого паводка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!