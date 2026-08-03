Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Культура

Названы самые обсуждаемые в СМИ российские звезды

Долина, Пугачева и Киркоров возглавили рейтинг самых упоминаемых в СМИ артистов
РИА Новости

Названы российские звезды, ставшие самыми обсуждаемыми в СМИ в первой половине 2026 года. Список составило издание Super совместно со «СКАН‑Интерфакс».

Лидером списка стала Лариса Долина — она получила 43 061 упоминание в СМИ. В заголовки СМИ певица попадала не только из-за скандала вокруг квартиры в Хамовниках, но и из-за проверки искусственного пруда на территории ее усадьбы, ржавая вода из которого загрязняла соседние берега и ручьи.

Вторую строчку заняла Алла Пугачева с 33 866 упоминаниями. В феврале СМИ писали о приезде певица в Россию, которого не было, в феврале общественники добились отмены фестиваля «Пугачевская весна» в Москве, в апреле артистка отмечала 77-й день рождения и выставляла на продажу квартиру в районе Арбата, полученную в подарок от бывшего зятя Руслана Байсарова.

На третьем месте расположился Филипп Киркоров с 33 474 упоминаниями — после курения в аэропорту Барнаула, критики Дмитрия Певцова за выпад в сторону Юры Борисова и его роли в спектакле «Гамлет», а также после судов из-за пирса на территории подмосковного поместья звезды.

Четвертое место заняла телеведущая Ксения Собчак, а на пятом оказалась блогерша Лерчек, впервые попавшая в топ-5 рейтинга.

Ранее Собчак высказалась по поводу приговора Лерчек.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как правильно заводить полезные контакты в 2026 году и чего от них ждать? Гайд по нетворкингу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!