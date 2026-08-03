Названы самые обсуждаемые в СМИ российские звезды

Названы российские звезды, ставшие самыми обсуждаемыми в СМИ в первой половине 2026 года. Список составило издание Super совместно со «СКАН‑Интерфакс».

Лидером списка стала Лариса Долина — она получила 43 061 упоминание в СМИ. В заголовки СМИ певица попадала не только из-за скандала вокруг квартиры в Хамовниках, но и из-за проверки искусственного пруда на территории ее усадьбы, ржавая вода из которого загрязняла соседние берега и ручьи.

Вторую строчку заняла Алла Пугачева с 33 866 упоминаниями. В феврале СМИ писали о приезде певица в Россию, которого не было, в феврале общественники добились отмены фестиваля «Пугачевская весна» в Москве, в апреле артистка отмечала 77-й день рождения и выставляла на продажу квартиру в районе Арбата, полученную в подарок от бывшего зятя Руслана Байсарова.

На третьем месте расположился Филипп Киркоров с 33 474 упоминаниями — после курения в аэропорту Барнаула, критики Дмитрия Певцова за выпад в сторону Юры Борисова и его роли в спектакле «Гамлет», а также после судов из-за пирса на территории подмосковного поместья звезды.

Четвертое место заняла телеведущая Ксения Собчак, а на пятом оказалась блогерша Лерчек, впервые попавшая в топ-5 рейтинга.

Ранее Собчак высказалась по поводу приговора Лерчек.