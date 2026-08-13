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Культура

Бузова стала матерью

Блогерша Анна Бузова родила дочь
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и бизнесвумен Анна Бузова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что стала матерью.

Бузова родила дочь 11 августа, но сообщила об этом только сейчас. Она поблагодарила врачей за профессионализм и мужа Константина Штрыкина за поддержку. Блогерша назвала супруга лучшим отцом в мире.

Девочка получила имя Мария. Друзья и поклонники поздравили пару с пополнением в семье.

«Мы стали родителями. Самыми счастливыми на свете. Спасибо, доченька, что выбрала нас. Мы тебя очень любим, наша сладкая булочка», — поделилась бизнесвумен.

Бузова объявила о беременности в апреле 2026 года. Ее сестра, телеведущая Ольга Бузова, первая узнала о положении родственницы. Перед Новым годом звезда получила в подарок пинетки и растрогалась до слез. По словам артистки, вся семья счастлива, что скоро у них произойдет пополнение.

В октябре 2025-го Анна Бузова похвасталась предварительным доходом в месяц в новом начинании. Бузова рассказала, что рискнула и решила попробовать себя в новой области. Она не уточнила, в какой. По словам сестры певицы, она заработала 106 тысяч 755 рублей.

Ранее сообщалось, что Бузова прощается с очередным бизнесом в России.

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