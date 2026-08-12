Прохор Шаляпин готов сдать сперму вместо Дурова

Певец Прохор Шаляпин заявил, что не против сдавать биоматериал

Певец Прохор Шаляпин заявил News.ru, что не против сдать свою сперму вместо программиста и бизнесмена Павла Дурова.

Шаляпин признался, что готов предоставить свой биоматериал, если его позовут.

«С удовольствием, если меня позовут. Хотя я считал, что уже не в том возрасте, чтобы сдавать биоматериал. Мужчина может делать это лет до 35, дальше якобы идет снижение качества», — поделился артист.

В начале августа 2024 года проживающая в Швейцарии Ирина Болгар сообщила, что является матерью троих младших детей основателя Telegram Павла Дурова.

Вскоре после первых публичных заявлений Болгар Дуров опубликовал пост, в котором признался, что у него более 100 биологических детей, которые живут в 12 странах.

По словам предпринимателя, это стало возможным из-за того, что 15 лет назад он стал донором спермы. Бизнесмен также заявил о намерении открыть свой ДНК-код, чтобы детям было легче найти друг друга. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

29 июля 2026 года ФСБ России сообщила, что Дуров объявлен в международный розыск. Ведомство заявило, что ему заочно предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности.

Ранее «Литрес» снял с продажи две книги о Дурове, написанные другим автором.