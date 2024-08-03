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Ирина Болгар предоставила доказательства, что Павел Дуров — отец ее детей

Forbes получил подтверждение подлинности документов об отцовстве Дурова

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missbolgar/durov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Проживающая в Швейцарии Ирина Болгар обратилась в редакцию Forbes и сообщила, что является матерью троих младших детей предпринимателя и основателя Telegram Павла Дурова.

Женщина попросила исправить в рейтинге миллиардеров количество детей Дурова с двух до пяти. По просьбе редакции она прислала копии свидетельств о рождении детей, свидетельств о признании Дуровым отцовства, нотариально заверенные переводы этих документов на французский и английский языки, а также семейную фотографию со дня рождения сына Даниэля, которую сделали в доме Болгар в Женеве в январе 2020 года. Forbes в свою очередь получило подтверждение подлинности документов у женевского переводчика, к которому обращалась женщина.

Болгар рассказала, что познакомилась с Дуровым летом 2012 года, через полгода они начали жить вместе, а в декабре 2013-го у них родился первый ребенок — дочь Лея. В январе 2016 года в Петербурге родился старший сын Даниэль, а в сентябре 2017-го — Давид.

В 2019 году Болгар с детьми переехала в Латвию, а в 2020 году поселилась в Швейцарии. Там свидетельства о рождении детей и установлении Дуровым отцовства перевели на французский язык. Forbes связался с переводчицей Александрой Вулье ассоциации устных и письменных переводчиков AIT, которая и переводила эти документы. Она заверила, что подлинность документов не вызвала у нее никаких сомнений.

По словам Болгар, последние несколько лет они с Дуровым не живут вместе, но часто встречались и путешествовали всей семьей. При этом на вопрос, когда последний раз сам предприниматель прилетал в Россию, она не ответила. Однако она помнит, что Дуров прилетал в Санкт-Петербург в 2017 году, когда родился Давид, хоть и не ходил с ней в ЗАГС, чтобы зарегистрировать новорожденного. Все бюрократические вопросы решались по доверенности, которую Дуров оформил во время приезда — нотариус приходил к ним домой. Но сам Дуров утверждал, что с 2014 года в России ни разу не был.

До последнего времени было известно лишь о двух детях Дурова от его сокурсницы Дарьи Бондаренко — дочери Алине Дуровой и сыне Михаиле Дурове, которые родились в 2009 и 2010 году. Болгар отметила, что про Бондаренко и ее детей она знала, но они ни разу не виделись.

Ранее «Газета.Ru» писала, что ждет 100 детей Павла Дурова.

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