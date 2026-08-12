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Культура

Шурыгина пожаловалась на здоровье и попросила выпустить ее из СИЗО

Mash: Шурыгина попросила выпустить ее из СИЗО из-за осложнения после операции
Диана Шурыгина/Telegram

Блогерша Диана Шурыгина попросила освобождения от СИЗО из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Шурыгина пожаловалась на осложнения после пластики. Девушка делала операцию на груди и вульве в 2025 году. Отмечается, что ей потребовалось хирургическое вмешательство из-за новообразования – кисты. О новых проблемах со здоровьем блогерши не разглашается. Защита инфлюенсерши попросила не раскрывать эту информацию публично. Суд оставил меру пресечения без изменений.

С 8 июля Шурыгина находится в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста. Девушку арестовали в июне. По версии следствия, она снимала порно и продавала его в Telegram. Позднее задержали еще двоих фигурантов дела — модель Настю Холод, которая снималась в ролике с Шурыгиной, и немца Людвига Кричкера, которого называют продюсером «одной из онлифанщиц».

6 августа Telegram-канал Mash утверждал, что Шурыгина пришла к богу в СИЗО.

В распоряжении редакции канала оказались два письма, которые Шурыгина, предположительно, написала бывшему жениху — Святославу Гусеву. Автор письма призналась, что начала при каждой возможности ходить в церковь, а также подружилась со всеми сокамерницами, простила старые обиды и живет настоящим.

Ранее Шурыгина попросила экс-жениха привезти в СИЗО колбасу.

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