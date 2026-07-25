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Общество

Шурыгина попросила экс-жениха привезти в СИЗО колбасу и пюре быстрого приготовления

Родственники заключенной в СИЗО блогерши Шурыгиной не выходят с ней на связь
Диана Шурыгина/Telegram

Родственники блогерши Дианы Шурыгиной, находящейся в СИЗО «Печатники», ни разу не навестили ее, девушке пришлось попросить экс-жениха передать ей продукты. Об этом сообщает Mash.

Согласно прошению, Шурыгина пожаловалась на то, что она не может получить свои вещи. Девушка попросила экс-возлюбленного Святослава Гусева привезти ей продукты: чай, кофе, мед, сыр, масло, докторскую колбасу и пюре быстрого приготовления.

Шурыгина написала, что очень скучает по своему чихуахуа Чиззу — в настоящее время собака находится на Бали под присмотром знакомого блогерши. До того как поехать в Москву, Шурыгина жила на острове в квартире за 300 тыс. рублей в месяц.

С 8 июля Диана находится в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста. Девушку арестовали в июне. По версии следствия, она снимала порно и продавала его в Telegram. Позднее задержали еще двоих фигурантов дела — модель Настю Холод, которая снималась в ролике с Шурыгиной, и немца Людвига Кричкера, которого называют продюсером «одной из онлифанщиц».

Ранее сообщалось, что сокамерницы заставили Шурыгину мыть санузлы в СИЗО.

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