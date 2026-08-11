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Культура

Лавров подарил Shaman почти полное собрание своих сочинений

Певец Shaman получил от Лаврова книгу стихов с личным посвящением
Telegram-канал «SHAMAN»

Заслуженный артист России Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) получил от министра иностранных дел Сергея Лаврова почти полное собрание его сочинений. Об этом артист рассказал в своем Telegram-канале.

Shaman опубликовал фото книги «Почти полное собрание сочинений. Тщательно избранное», подписанной для него Лавровым.

«Тот самый случай, когда дипломатия говорит языком поэзии. Это не просто книга, а по-настоящему ценный подарок: сборник стихов с личным посвящением, который я получил из рук автора — главы МИД РФ Сергея Лаврова», — написал певец, поблагодарив дипломата за внимание.

Весной Лавров сообщил, что сочинил стихи к песне музыканта Александра Маршала. Речь идет о композиции «Эти даты». Как отметил Лавров, песня посвящена важным жизненным моментам.

«Хочу поблагодарить Сашу за прекрасную музыку, на которую он положил мои стихи», — поделился министр.

Ранее Shaman чуть не придавили поклонники на концерте.

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