Shaman чуть не придавили поклонники на концерте

Певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) чуть не придавили поклонники во время концерта в честь 95-летия Абакана. Об этом сообщает «Абзац».

Фанаты Дронова навалились на ограждения и упали перед артистом во время выступления. Певец увернулся от поклонников и продолжил концерт. Ограждения вернули на место, как только все встали.

В июле Shaman опроверг сообщения, что упал со сцены во время концерта в Перми. Дронов уточнил, что ролик, который распространяют в сети, трехлетней давности. Он был сделан в 2023 году на концерте в Государственном Кремлевском дворце, а не в Перми, как утверждают некоторые источники.

В том же месяце певец представил акустическую версию своей известной композиции «Я русский». Shaman поделился, что часто исполнял эту песню под гитару в разных ситуациях: на улице с музыкантами, после концертов с фанатами, на передовой с бойцами и даже дома, на кухне у бабушки. По его словам, в акустическом исполнении песня становится очень личной и почти исповедальной.

Ранее в Испании показали отрывки из клипа Shaman.