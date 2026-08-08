Люди загорелись на фестивале факелов в Китае

В Китае 16 человек пострадали при пожаре на празднике факелов

Люди загорелись во время проведения традиционного Фестиваля факелов в Китае. Об этом сообщает агентство Baha со ссылкой на местные СМИ.

Фестиваль факелов проходил в Сюаньвэе (провинция Юньнань) на юго-западе Китая. Пожар произошел после того, как пластиковое ведро с горючей жидкостью случайно опрокинулось и загорелось. Сотрудники местных служб здравоохранения, общественной безопасности и управления по чрезвычайным ситуациям незамедлительно прибыли на место происшествия.

По данным местных властей, 16 человек получили ожоги во время праздника. Власти городского уезда подтвердили, что в настоящее время все пострадавшие получают медицинскую помощь, а их состояние остается стабильным.

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Ранее пожар случился на съемках фильма с Пореченковым и Кологривым.