Винодельню раздора Джоли и Питта могут уничтожить лесные пожары

Винодельню, ставшую предметом раздора экс-супругов, голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта, могут уничтожить лесные пожары. Об этом пишет портал TMZ.

Поместье, расположенное в деревне Корренс недалеко от региона Прованс, находится под угрозой исчезновения из-за лесных пожаров, охвативших южную Францию.

На аэрофотоснимках поместья видны густые клубы дыма, заполняющие небо возле винодельни Шато Мираваль и окружающих ее виноградников. Сама винодельня выглядит неповрежденной.

По данным издания, пожарные используют вертолеты и грузовики, чтобы потушить пламя водой из озера, располагающегося на обширной территории поместья.

Брэд и Анджелина купили Шато Мираваль за $28,4 миллиона в 2008 году, здесь Питт в 2012 году сделал Джоли предложение, а в августе 2014 года в поместье прошла их тайная свадьба.

После расставания в 2016 году актер подал против актрисы иск с требованием возместить ущерб в размере $35 миллионов, утверждая, что она продала свою долю в их собственности, не посоветовавшись с ним.

Судебная тяжба из-за имущества продолжается, несмотря на то, что бракоразводный процесс был завершен в декабре 2024 года.

В настоящий момент лесные пожары бушуют по всей Европе, особенно во Франции, Испании, Греции и Португалии. Из-за пожаров, в частности, свой дом были вынуждены покинуть Джордж и Амаль Клуни.

Ранее сообщалось, что еще одна дочь Брэда Питта намерена отказаться от фамилии отца.