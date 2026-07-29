Пожар уничтожил декорации к «Молодинской битве» с Пореченковым и Кологривым

Пожар охватил 30 строений на съемках фильма с Кологривым в Тверской области

В Тверской области полностью сгорели декорации к историческому фильму «Молодинская битва». Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в деревне Большое Кобяково Зубцовского района. Как утверждает Telegram-канал, пламя уничтожило конструкции, воссоздававшие облик Белокаменной Москвы специально для съемок эпоса.

Очевидцы рассказали, что возгорание началось в 21:00, а площадь пожара достигла двух тысяч квадратных метров. Декорации сгорели полностью, но никто не пострадал.

Пресс-служба МЧС сообщила РИА Новости, что пожарным удалось ликвидировать открытое горение десяти строений из 30. Сейчас они продолжают проливать и разбирать конструкции. В тушении участвовали 34 человека и девять единиц техники.

В МЧС уточнили, что причиной пожара стало несоблюдение правил пожарной безопасности при использовании пиротехники во время съемок.

Лента «Молодинская битва», режиссером которой выступает Константин Буслов, должна появиться на экранах в 2027 году. В основе сюжета — реальные события битвы при деревне Молоди в 1572 году. Среди исполнителей главных ролей — Михаил Пореченков, Никита Кологривый, Петр Рыков, Александр Устюгов и Федор Лавров.

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