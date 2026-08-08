Ростов-на-Дону назвали порностолицей России

Новой порностолицей России стал Ростов-на-Дону, пишет Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, за последние 10 лет число актрис фильмов для взрослых среди ростовчанок заметно выросло. В Shot подсчитали, что в мировом порнобизнесе работают как минимум 17 родившихся в Ростове моделей. Суммарно аккаунты девушек уже собрали свыше полумиллиарда просмотров, что почти вдвое больше, чем у питерских моделей.

При этом среди петербурженок издание насчитало 11 действующих актрис, среди москвичек — 10.

Большинство роликов с российскими моделями снимают в Индонезии и Таиланде. Девушки, пишет Shot, часто живут там же, а доходы выводят OnlyFans и донаты от подписчиков.

Недавно 22‑летняя дочь Чарли Шина рассказала, почему ушла на OnlyFans.

Ранее сообщалось, что россиянин построил в США многомиллионный порно-бизнес, принуждая девушек работать у него.