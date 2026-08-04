Россиянин построил в США многомиллионный порно-бизнес, принуждая девушек работать у него

21-летний молодой человек из семьи российских эмигрантов попал под суд в США из-за организации «агентства» по продвижению моделей на OnlyFans. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным канала, юноша по имени Никита был баскетболистом, но у него якобы не было денег для дальнейшего продвижения, поэтому он решил заработать с помощью съемок непристойных видео.

Молодой человек, как сообщается, находил привлекательных девушек в соцсетях, привозил к себе в коттедж и заставлял по восемь часов в день вести трансляции для взрослых. Сами пострадавшие получали небольшую часть оплаты, некоторых принуждали оказывать сексуальные услуги.

«Сам организатор получал до $260 тысяч в месяц. В баскетбол после этого он больше не вернулся», – сообщается в публикации.

Юношу задержали во время одной из непристойных вечеринок, на которой якобы присутствовали блогеры и баскетболисты. Правоохранители изъяли сотни телефонов, технику, документы, игрушки для взрослых и другие вещи.

Никиту обвиняют в торговле людьми, отмывании денег и создании ОПГ. По данным СМИ, организатору помогали его знакомые в возрасте 20 и 22 лет. Еще двоих его друзей признали соучастниками. Никита, как главный организатор, может получить пожизненное заключение.

Ранее 22‑летняя дочь Чарли Шина рассказала, почему ушла на OnlyFans.