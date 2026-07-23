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Культура

22‑летняя дочь Чарли Шина рассказала, почему ушла на OnlyFans

Дочь актера Чарли Шина призналась, что зарабатывает на жизнь благодаря OnlyFans
Sami Sheen/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дочь актеров Дениз Ричардс и Чарли Шина Сэми заявила, что уже четыре года не получает денег от родителей и с 18 лет обеспечивает себя самостоятельно. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

22-летняя Сэми призналась, что ее основной доход приносит платформа OnlyFans. Она опровергла слухи о том, что дом у океана купил ей отец. По словам девушки, жилье она приобрела на свои средства.

Также Сэми рассказала, что недавно узнала о подарке Чарли Шина — автомобиле для ее младшей сестры Лолы. В ответ она шутливо попросила у отца лошадь за ту же сумму.

Сэми — дочь Чарли Шина и Дениз Ричардс. Они были женаты с 2002 по 2006 год. Несколько лет назад Сэми создала аккаунт на OnlyFans, что поначалу вызвало ссору с отцом. Позже актер заявил, что принял выбор дочери и готов ее поддерживать.

В 2022 году модель зарегистрировала аккаунт на сайте эротического контента OnlyFans. На своей странице в OnlyFans Сэми Шин предлагает «эксклюзивный контент». Дениз Ричардс заявляла, что дочь уже достаточно взрослая, чтобы принимать самостоятельные решения.

Ранее OnlyFans-модель рассказала, что идея пойти работать на платформу для взрослых ей подкинул отец.

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