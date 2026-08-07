Бузова после травмы ноги забралась на крышу для тренировки

Певица Бузова в Ростове-на-Дону устроила тренировку на крыше

Певицу Ольгу Бузову тайно сняли за тренировкой на крыше. Видеороликом с артисткой, забравшейся на крышу отеля в Ростове-на-Дону, поделилась на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) хореограф Диана Кобзева.

Бузова занялась спортом в +32 рано утром после концерта.

«Твой шанс мал, но никогда не равен нулю... Встретить Олю Бузову в 8 утра на крыше в Ростове», — подписала видео она.

Видно, что артистка еще восстанавливается после травмы ноги — ее правое колено закрыто повязкой.

12 июня Ольга Бузова поскользнулась в душе и рассекла колено. Певицу госпитализировали и прооперировали.

18 июня исполнительница приехала на кастинг своего нового шоу на коляске. 21 июня Бузова поделилась, что начала заниматься лечебной физкультурой в своей больничной палате. 23 июня артистку выписали из больницы. Только 2 июля Бузова раскрыла, что перестала носить костыли.

Ранее Ольга Бузова раскрыла подробности своего состояния после травмы ноги.