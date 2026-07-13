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Культура

Ольга Бузова раскрыла подробности своего состояния после травмы ноги

Певица Ольга Бузова призналась, что все еще восстанавливается после травмы ноги
buzova86/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась, что восстановление после травмы ноги проходит не так быстро, как планировалось и как ей бы того хотелось. Об этом артистка рассказала в беседе с kp.ru.

По словам Бузовой, сейчас врачи наблюдают за ее состоянием.

«Есть некоторые нюансы, но я о них стараюсь не думать. Я брала пять дней на прошлой неделе на восстановление в спокойном режиме. На этой неделе также только на выходных есть обязательства, которые не отменить», — призналась певица.

При этом телеведущая отметила, что ей удается передвигаться без помощи костылей. Однако травмированная нога Бузовой находится в специальном фиксаторе, который не позволяет сгибать колено.

Артистка также призналась, что сейчас каждое движение в ноге доставляет ей сильный дискомфорт.

12 июня Ольга Бузова поскользнулась в душе и рассекла колено. Певицу госпитализировали и прооперировали.

18 июня исполнительница приехала на кастинг своего нового шоу на коляске. 21 июня Бузова поделилась, что начала заниматься лечебной физкультурой в своей больничной палате. 23 июня артистку выписали из больницы. Только 2 июля Бузова раскрыла, что перестала носить костыли.

Ранее стало известно, что костыли Ольги Бузовой со стразами обошлись ей почти в 5 млн рублей.

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