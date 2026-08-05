Татьяна Лазарева обратилась к поклонникам с «серьезной» просьбой

Телеведущая и юмористка Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале вышла на связь с поклонниками из аэропорта перед вылетом в Ригу.

Она призвала не зевать в общественных местах, объяснив, что такой образ может надолго запомниться случайному прохожему.

«Ребята, хотела всех нас серьезно попросить. Давайте не будем зевать в общественных местах! Я вот иду по аэропорту, внимание рассеянное. Смотрю — и вдруг натыкаюсь на такую тетку: она стоит с закрытыми глазами и с открытым ртом. Пробегаю взглядом дальше, понимаю, что она зевает, но у меня она остается в памяти… Ужасно несчастная только», — сказала Лазарева.

Артистка попросила подписчиков по возможности избегать зевоты в людных местах, чтобы не вызывать у окружающих тягостное впечатление.

Лазарева после начала СВО уехала с младшей дочерью в Испанию. Однако позже Антонина улетела в Англию, чтобы получить образование. В 2024 году юмористка сообщила, что официально развелась с отцом детей Михаилом Шацем (признан в РФ СМИ-иноагентом), с которым много лет не жила вместе. Недавно телеведущая призвала хейтеров отписаться от нее в соцсетях.

Ранее Лазарева рассказала, что сделало ее «слегка пришибленной».