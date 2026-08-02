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Культура

Лазарева ответила хейтерам: «Постыдитесь сами»

Телеведущая Татьяна Лазарева призвала хейтеров отписаться от нее в соцсетях
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Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) ответила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на реакции к ее YouTube-интервью у Ирины Шихман.

Артистка поблагодарила тех, кто оценил беседу как «милую и душевную». А тем, кто стыдит ее или ее дочерей, она сказала: «Постыдитесь сами».

«Всем, кто верил мне раньше, а теперь ненавидит, — подумайте о том, когда вы себе изменили, потому что я-то не менялась и всегда была такой», — отметила знаменитость.

Лазарева добавила, что если для кого‑то разговор оказался слишком глубоким — то им стоит «подготовиться получше».

«И наконец, я обращусь к тем, кто написал, что это интервью разорвало их в клочья, к тем, кто плакал во время и после него, кто благодарил за честность и писал в личку про переосмысление жизни — у вас есть шанс. Шанс на перемены — те самые, которых мы так ждем», — написала она.

По мнению Лазаревой, задача взрослых — увидеть новые нормы, «примерить к себе и принять», а затем помогать другим справляться с изменениями. Тем же, кому такие глубины неинтересны или страшны, артистка предложила отписаться.

Ранее Лазарева рассказала, как узнала об изменах Шаца «Думала, что у нас все хорошо…».

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