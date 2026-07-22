Лазарева рассказала, что сделало ее «слегка пришибленной»

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявила в Telegram-канале, что никак не может принять свое 60-летие.

По словам шоувумен, она не чувствует и не выглядит на свой возраст, а само представление о 60 годах как о времени для «серьезного отношения к жизни» и «поиска покоя» ей пока совершенно чуждо.

Лазарева отметила, что накануне юбилея ходила несколько дней «слегка пришибленная». Телеведущая подчеркнула, что хочет банальных реакций на свой день рождения.

«Не хочу, чтобы в этот день мне говорили, что это ерунда, 60 лет — нет, ребята, это не ерунда, это серьезная дата и начало подведения каких‑то итогов. Не хочу, чтобы вокруг меня были ненужные мне люди. Не хочу, чтобы мне присылали дурацкие картинки и тупые стандартные поздравления», — отметила она.

Лазарева вместе с семьей покинула Россию в феврале 2022 года, осудив специальную военную операцию на Украине. Знаменитость поселилась в Испании.

В декабре 2024 года Лазареву заочно приговорили к 6,5 года колонии по делу о оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Помимо этого, ей запретили на четыре года заниматься административной деятельностью в интернете. Согласно материалам дела, в августе 2023 года телеведущая в интервью на одном из YouTube-каналов выразила мнение о допустимости проведения терактов в России.

В марте 2026-го Лазареву снова заочно приговорили к семи годам колонии.

Ранее сообщалось, что Татьяне Лазаревой арестовали счета в России.